Трамп пригрозил странам, которые «обкрадывали Америку»

Президент США Дональд Трамп нашел альтернативу импортным пошлинам, которые запретил вводить Верховный суд. В своей социальной сети Truth Social американский лидер пригрозил использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства, особенно на те, которые, по его словам, десятилетиями «обкрадывали» Америку, сообщают зарубежные СМИ.

Трамп написал, что с помощью лицензий сможет делать с недружественными странами абсолютно «ужасные» вещи. Это заявление стало реакцией на решение Верховного суда от 20 февраля. Высшая судебная инстанция постановила, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины в одностороннем порядке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд страны предоставил ему больше полномочий за счет решения по пошлинам.