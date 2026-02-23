USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Трамп пригрозил странам, которые «обкрадывали Америку»

19:07 178

Президент США Дональд Трамп нашел альтернативу импортным пошлинам, которые запретил вводить Верховный суд. В своей социальной сети Truth Social американский лидер пригрозил использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства, особенно на те, которые, по его словам, десятилетиями «обкрадывали» Америку, сообщают зарубежные СМИ.

Трамп написал, что с помощью лицензий сможет делать с недружественными странами абсолютно «ужасные» вещи. Это заявление стало реакцией на решение Верховного суда от 20 февраля. Высшая судебная инстанция постановила, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины в одностороннем порядке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд страны предоставил ему больше полномочий за счет решения по пошлинам.

Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 7
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 402
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов
Арестован бывший следователь Мушвиг Аббасов обновлено 18:46
18:46 1600
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий
16:47 2785
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
Вынесен приговор сотруднику посольства США в Азербайджане
18:02 1543
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
Зеленский ответил, может ли Залужный быть президентом
17:17 2240
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
Приключения майора Хагвердиева в Доме отдыха
17:06 2129
Будь я Робертом Кочаряном…
Будь я Робертом Кочаряном… наша аналитика
16:14 3655
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал
Трамп идет в Конгресс… Пан или пропал наша корреспонденция
13:09 3555
Новый раунд переговоров с Россией
Новый раунд переговоров с Россией обновлено 17:12
17:12 1646
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»?
Трамп готовит аятоллам «шоковую терапию»? обновлено 16:18
16:18 3508

