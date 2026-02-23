Евросоюз «нажал на тормоз»

Европейский союз, по информации агентства Bloomberg, намерен приостановить ратификацию торгового соглашения с США, поскольку нуждается в дополнительных деталях от американской стороны о новой таможенной политике Вашингтона.

У ЕС «нет иного выбора, кроме как задержать процесс реализации, чтобы внести ясность в ситуацию», - цитирует Bloomberg в понедельник, 23 февраля, Желяну Зовко, переговорщицу по торговым вопросам из фракции Европейской народной партии (ЕНП) - крупнейшей в Европарламенте.

В пятницу Верховный суд США огласил давно ожидавшееся решение, признав введенные администрацией США специальные пошлины незаконными. Президент США Дональд Трамп незамедлительно объявил о введении новых пошлин на другой правовой основе и вскоре повысил их с 10 до 15 процентов.

Объявленные в прошлом году США спецпошлины вызвали потрясения по всему миру. Во многих случаях Трамп в итоге заключил новые торговые соглашения, в том числе с Евросоюзом. Однако договоренность с Брюсселем до сих пор не реализована, поскольку остается спорной в Европейском парламенте.