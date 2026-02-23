Рубио отложил визит в Израиль

Запланированный на конец недели визит государственного секретаря США Марко Рубио в Израиль отложен на несколько дней в связи с ускоряющимся развитием событий в сфере безопасности и высокой напряженностью в регионе.

Сообщается, что Рубио, по всей видимости, прибудет в Израиль в следующий понедельник, 2 марта. Перенос визита происходит в особо чувствительный момент, когда американское посольство в Ливане эвакуировало свой персонал, и западные страны усиливают координацию на фоне иранской угрозы, пишут израильские СМИ.

«Визит Марко Рубио в Израиль рассматривается как важная веха в отношениях между США и Израилем, ожидается, что он будет посвящен координации военных и политических шагов в противостоянии иранской «оси зла», - отмечают израильские СМИ.

Ранее сообщалось, что прибытие Рубио планируется на 28 февраля. В этом случае он имел бы возможность провести встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху уже в воскресенье. Какие именно события повлияли на перенос даты визита, неизвестно. Напомним, что следующий раунд американо-иранских переговоров ожидается в Женеве 26 февраля.