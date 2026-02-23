USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Подорожает ли проезд в автобусах?

Кямаля Алиева
19:28

Многие водители жалуются на то, что в Баку наблюдается подорожание автомобильных запчастей на 10–20%. Комментируя данную ситуацию в интервью haqqin.az, эксперт по транспортным вопросам Аслан Асадов подтвердил, что цены на автозапчасти действительно выросли.

«Все запасные части для транспортных средств поступают из-за рубежа. Их подорожание является крайне прискорбным явлением и вызывает у меня серьезную обеспокоенность. Особенно это касается автобусов — ввоза автобусных запчастей и самих автобусов. В целом я имею в виду все транспортные средства, однако автобусы более общественные, важные и массовые, поэтому считаю необходимым отдельно подчеркнуть именно их», — сказал эксперт.

По его словам, основная специфика и рентабельность транспортных средств во многом зависят от стоимости запчастей, которые ввозятся в Азербайджан. Он подчеркнул, что их цены формируются в иностранной валюте, то есть стоимость регулируется в зависимости от ее курса, устойчивости валют стран-производителей по отношению к доллару, транспортных расходов, логистики и других издержек. Кроме того, свою роль играет и ценовая политика некоторых предпринимателей, пояснил Асадов.

«Все это в итоге приводит к росту цен. Еще одна проблема заключается в том, что сегодня стало трудно найти оригинальные запчасти. Они либо есть, но стоят дорого, либо предлагаются более дешевые аналоги китайского производства. При этом некачественные китайские детали создают дополнительные расходы для владельцев автомобилей и приводят к серьезным проблемам. Сложившаяся ситуация требует усиления контроля. Все эти факторы необходимо учитывать. В вопросах регулирования цен, контроля и защиты потребителей государственный надзор должен быть усилен», - отметил эксперт.

Асадов добавил, что необходимо обеспечить защиту прав потребителей и не допускать ввоза некачественных, непригодных запчастей, которые впоследствии приведут к дополнительным расходам для автовладельцев.

