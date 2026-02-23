Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного

USD 1.7000
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень плохим поступком» то, что бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол в Великобритания Валерий Залужный возложил на него ответственность за неудачу летнего контрнаступления 2023 года.

«У всех были одни и те же эмоции — возможно, об этом было слишком рано говорить. Я просто считаю, что обсуждать эту тему нехорошо, потому что никто от этого не выиграет. Речь идет о нашей армии, которая сегодня воюет, и такие заявления выглядят неправильно», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что после публикации последнего интервью Залужного не связывался с ним.

«Кто сказал, что я пойду на выборы? Никто не говорил, что я пойду или не пойду. Идет война, и мы должны достойно ее завершить», — добавил Зеленский.

* * * 19:36

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный отказался подтвердить или опровергнуть утверждения о том, что он собирается баллотироваться в президенты Украины.

«Когда вопросы внутренней политики Украины выходят на международный уровень, — это плохо. Такого не должно происходить. Это табу», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов во время выступления в Chatham House в Лондоне.

Залужный отметил, что для ответа по существу «нужно сначала понять, как разрешится текущая ситуация». По его словам, рассуждать на тему выдвижения можно будет только после прекращения боевых действий и отмены военного положения в Украине.

«Я не вижу никакой возможности думать о том, что будет после окончания войны», — заявил он.

Залужный также впервые прокомментировал свою роль во взрывах на «Северных потоках». По утверждению бывшего главкома ВСУ, он не имеет к ним никакого отношения.

Залужного считают главным потенциальным конкурентом (президента Украины Владимира) Зеленского на президентских выборах в Украине. Опросы показывают, что они пользуются примерно равной поддержкой избирателей — все остальные потенциальные кандидаты далеко позади. 

В середине февраля Залужный дал большое интервью Associated Press, в котором рассказал о конфликте с Зеленским в 2023 году на фоне неудачного контрнаступления ВСУ. Президент Украины в ответ заявил, что выносить разногласия между ними на публику «очень нехорошо».

