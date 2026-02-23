Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень плохим поступком» то, что бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол в Великобритания Валерий Залужный возложил на него ответственность за неудачу летнего контрнаступления 2023 года.

«У всех были одни и те же эмоции — возможно, об этом было слишком рано говорить. Я просто считаю, что обсуждать эту тему нехорошо, потому что никто от этого не выиграет. Речь идет о нашей армии, которая сегодня воюет, и такие заявления выглядят неправильно», — отметил он. Зеленский также подчеркнул, что после публикации последнего интервью Залужного не связывался с ним. «Кто сказал, что я пойду на выборы? Никто не говорил, что я пойду или не пойду. Идет война, и мы должны достойно ее завершить», — добавил Зеленский.

* * * 19:36 Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный отказался подтвердить или опровергнуть утверждения о том, что он собирается баллотироваться в президенты Украины.