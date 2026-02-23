USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Авианосец США приближается к берегам Израиля

19:50 954

Американский атомный авианосец Gerald Ford достиг побережья Крита и в ближайшие часы займет позицию в непосредственной близости от Израиля. Переброска мощнейшего корабля ВМС США рассматривается экспертами как финальный этап подготовки к возможным операциям против Ирана, пишут израильские СМИ.

Новейший авианосец вошел в акваторию Средиземного моря 20 февраля, пройдя через Гибралтарский пролив. Палубная авиация авианосной группы способна поражать цели на дистанции более 1500 км при поддержке самолетов-заправщиков. Помимо атакующего потенциала, ракетные эсминцы сопровождения интегрируются в систему противоракетной обороны Израиля для отражения потенциальных ударов со стороны Тегерана, сообщал Defence Express.

В качестве дополнительного сценария рассматривается переход группы в Аравийское море для соединения с USS Abraham Lincoln, что может занять до 14 суток. Косвенным подтверждением подготовки к серьезному столкновению аналитики называют высокую концентрацию самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS в ближневосточном регионе. Такая активность обычно предшествует началу скоординированных воздушных кампаний большого масштаба, отмечают СМИ.

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Словакия прекращает поставки света в Украину
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Когда в товарищах согласья нет…
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Подорожает ли проезд в автобусах?
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Рубио отложил визит в Израиль
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
