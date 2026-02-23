В Грузии надеются, что санкций не будет

USD 1.7000
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на то, что Евросоюз не введет санкции против нефтяного терминала Кулеви, так как этот объект не нарушает санкционный режим.

«Мы предоставили Еврокомиссии полную информацию в связи с Кулеви. Эта информация подтверждает то, что санкционный режим в Кулеви не нарушается. Это достоверная информация, которой мы поделились с Евросоюзом. Исходя из этого, мы надеемся, что Кулеви не попадет в санкционный список», - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Как передавало агентство Reuters 9 февраля, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера и впервые ввести санкции против портов третьих стран — Индонезии и Грузии — за операции с российской нефтью в рамках 20-го пакета санкций против РФ. Речь идет, в частности, о терминале Кулеви, который находится в Западной Грузии на побережье Черного моря.

Евросоюз планировал принять 20-й пакет санкций к 24 февраля, однако, как заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, новый пакет рестрикций не успеют принять к указанной дате.

