Американские самолеты-заправщики в Израиле

Самолеты-заправщики ВВС США приземлились в аэропорту Бен-Гурион (Израиль).
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ, публикуя фотографии воздушных судов.
