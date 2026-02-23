Кредит, несмотря на вето

24 февраля Совет ЕС должен утвердить два законодательных акта по кредиту Украине на 90 млрд евро, чтобы продолжить техническую подготовку механизма даже при блокировании Венгрией третьего документа. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в ответ на вопрос корреспондента «Европейской правды».

По его словам, Еврокомиссия продолжит готовиться предоставить Украине первый транш по кредиту в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на отказ Венгрии принять один из законопроектов, необходимых для этого.

«Прежде всего, что произойдет завтра: завтра состоится финализация Регламента по кредиту в поддержку Украины, и этот процесс идет по плану», - заявил Домбровскис.

Он пояснил, что утверждение этого документа 24 февраля «завершит политическое принятие решений по кредиту в поддержку Украины».

«Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год... Мы уже работаем над всеми этими документами», - рассказал еврокомиссар.

Он напомнил, что политические дискуссии сейчас идут вокруг вопроса внесения поправок в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы (принятие именно этого документа заблокировала Венгрия – ред.)

«Эти поправки нужны для того, чтобы Европейская комиссия могла фактически осуществить заимствования на уровне ЕС для предоставления этой поддержки Украине», - уточнил Домбровскис.

Таким образом, отказ Венгрии принять изменения в долгосрочный бюджет ЕС не создает немедленной угрозы для процесса сейчас, ведь Еврокомиссия должна подготовиться к привлечению средств для Украины на международных финансовых рынках.

«В декабре все лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии Орбана, согласились поддержать кредит, и, кстати, Венгрия вместе со Словакией и Чехией не участвует в этом финансовом обеспечении. Поэтому мы ожидаем, что они придерживаются этого соглашения», - подчеркнул Домбровскис.

По его словам, ЕС стремится начать выплаты Украине уже в начале апреля.