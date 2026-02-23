USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Кредит, несмотря на вето

20:28 916

24 февраля Совет ЕС должен утвердить два законодательных акта по кредиту Украине на 90 млрд евро, чтобы продолжить техническую подготовку механизма даже при блокировании Венгрией третьего документа. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис в ответ на вопрос корреспондента «Европейской правды».

По его словам, Еврокомиссия продолжит готовиться предоставить Украине первый транш по кредиту в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на отказ Венгрии принять один из законопроектов, необходимых для этого.

«Прежде всего, что произойдет завтра: завтра состоится финализация Регламента по кредиту в поддержку Украины, и этот процесс идет по плану», - заявил Домбровскис.

Он пояснил, что утверждение этого документа 24 февраля «завершит политическое принятие решений по кредиту в поддержку Украины».

«Это позволит нам работать над дальнейшими документами, необходимыми для предоставления кредита Украине, включая стратегию финансирования на этот год... Мы уже работаем над всеми этими документами», - рассказал еврокомиссар.

Он напомнил, что политические дискуссии сейчас идут вокруг вопроса внесения поправок в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы (принятие именно этого документа заблокировала Венгрия – ред.)

«Эти поправки нужны для того, чтобы Европейская комиссия могла фактически осуществить заимствования на уровне ЕС для предоставления этой поддержки Украине», - уточнил Домбровскис.

Таким образом, отказ Венгрии принять изменения в долгосрочный бюджет ЕС не создает немедленной угрозы для процесса сейчас, ведь Еврокомиссия должна подготовиться к привлечению средств для Украины на международных финансовых рынках.

«В декабре все лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии Орбана, согласились поддержать кредит, и, кстати, Венгрия вместе со Словакией и Чехией не участвует в этом финансовом обеспечении. Поэтому мы ожидаем, что они придерживаются этого соглашения», - подчеркнул Домбровскис.

По его словам, ЕС стремится начать выплаты Украине уже в начале апреля.

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 437
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4525
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 664
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2216
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1918
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1281
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1927
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4570
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3703
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1178
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1701

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 437
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4525
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 664
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2216
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1918
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1281
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1927
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4570
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3703
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1178
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1701
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться