USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Эвакуация американского посольства

20:46 1465

Госдеп США приказал покинуть Ливан второстепенным сотрудникам американского посольства. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 23 февраля, Государственный департамент отдал распоряжение сотрудникам посольства в Ливане с «второстепенными» функциями и их семьям выехать из Ливана.

«Посольство продолжает работу, основной персонал останется на месте. Это временная мера, цель которой гарантировать безопасность наших сотрудников и одновременно сохранить нашу способность работать и оказывать поддержку гражданам США», – заявили в Госдепе.

Источник в посольстве в Ливане сообщил агентству, что выехать должны 50 человек.

Неназванный чиновник из аэропорта Бейрута рассказал, что 32 сотрудника посольства США с членами семей уже вылетели из ливанской столицы в понедельник.

Заявление появилось на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.

22 февраля сообщалось, что США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерной сделке. 

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

Иран предупредил ООН, что будет атаковать американские базы, если США применят силу.

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 439
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4533
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 668
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2219
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1918
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1282
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1928
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4571
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3704
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1178
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1703

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 439
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4533
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 668
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2219
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1918
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1282
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1928
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4571
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3704
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1178
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1703
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться