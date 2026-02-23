Эвакуация американского посольства

В понедельник, 23 февраля, Государственный департамент отдал распоряжение сотрудникам посольства в Ливане с «второстепенными» функциями и их семьям выехать из Ливана.

Госдеп США приказал покинуть Ливан второстепенным сотрудникам американского посольства. Об этом сообщает Reuters.

«Посольство продолжает работу, основной персонал останется на месте. Это временная мера, цель которой гарантировать безопасность наших сотрудников и одновременно сохранить нашу способность работать и оказывать поддержку гражданам США», – заявили в Госдепе.

Источник в посольстве в Ливане сообщил агентству, что выехать должны 50 человек.

Неназванный чиновник из аэропорта Бейрута рассказал, что 32 сотрудника посольства США с членами семей уже вылетели из ливанской столицы в понедельник.

Заявление появилось на фоне нарастающей напряженности между США и Ираном.

22 февраля сообщалось, что США готовы провести новый раунд переговоров с Ираном в пятницу в Женеве, если в течение ближайших 48 часов получат подробное предложение от Тегерана по ядерной сделке.

По словам американских чиновников, нынешнее дипломатическое давление, вероятно, является последней возможностью, которую президент Трамп предоставит Ирану перед началом масштабной военной операции США и Израиля, которая может быть направлена непосредственно против верховного лидера Али Хаменеи.

Иран предупредил ООН, что будет атаковать американские базы, если США применят силу.