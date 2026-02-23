Словакия прекращает поставки света в Украину

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении поставок электроэнергии в Украину в ответ на приостановку транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом Фицо сказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Перед тем как принять меры, Фицо отметил, что хотел поговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Премьер планировал обсудить с ним вероятность и сроки возобновления поставок нефти в Словакию, однако получил сообщение о том, что Зеленский «готов к разговору только после 25 февраля».

«Учитывая серьезность ситуации и объявленное состояние нефтяной чрезвычайной ситуации в Словакии, мы при данных обстоятельствах вынуждены прибегнуть к первой ответной мере немедленно», — заявил Фицо.

Он подчеркнул, что меру отменят после возобновления поставок нефти в Словакию. «В противном случае мы прибегнем к дальнейшим ответным мерам», — предупредил премьер. 

В связи со сложившийся ситуацией Фицо провел совещание с министром финансов республики Ладиславом Каменицким.

«Я попросил <...> прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину. С сегодняшнего дня действует правило, что, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергосети, такую помощь она не получит. Как я уже сказал, это первый ответный шаг, на который словацкое правительство имеет право без нарушения каких-либо международных правил и обязательств», — заявил премьер.

Словакия — одна из ключевых транзитных стран, через которые электроэнергия из европейской энергосистемы поступает в Украину. Украина также импортирует электроэнергию, но в меньших объемах из Польши, Румынии и Молдовы.

