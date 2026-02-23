USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Посланники Трампа отправятся в Женеву

21:35 287

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву на этой неделе для участия в новом раунде переговоров с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Спецпосланник и зять президента Дональда Трампа примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном в четверг. Дипломаты США и Ирана в последние недели пытаются достичь соглашения по ядерной сделке. Однако, отмечает агентство, возможность нанесения ударов со стороны США продолжает сохраняться, так как американские военные сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы, включая два авианосца, истребители и самолеты-заправщики.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать некоторые позиции, обозначенные в Белом доме. США и Израиль ранее настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 442
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4537
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 671
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2222
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1918
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1282
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1929
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4572
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3704
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1179
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1704

