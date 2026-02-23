Посланники Трампа отправятся в Женеву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют прибыть в Женеву на этой неделе для участия в новом раунде переговоров с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Спецпосланник и зять президента Дональда Трампа примут участие в очередном раунде переговоров с Ираном в четверг. Дипломаты США и Ирана в последние недели пытаются достичь соглашения по ядерной сделке. Однако, отмечает агентство, возможность нанесения ударов со стороны США продолжает сохраняться, так как американские военные сосредоточили на Ближнем Востоке значительные силы, включая два авианосца, истребители и самолеты-заправщики.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. В иранском МИД сообщили о достижении взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вашингтон заявил, что консультации прошли хорошо, однако Тегеран пока не готов признать некоторые позиции, обозначенные в Белом доме. США и Израиль ранее настаивали на отказе Ирана не только от развития ядерной программы, но и от производства баллистических ракет, а также поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.