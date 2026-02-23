Еще год в боях и переговорах

Владимир Путин поздравил российский народ и Вооруженные силы с Днем защитника Отечества. Он приходится на канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, и, наверное, российским гражданам, многие из которых потеряли или вот-вот потеряют на войне родных, близких и собственное здоровье, хотелось бы узнать от верховного главнокомандующего, каковы шансы избежать дальнейших потерь. Но нет, вождь никакой ясности не внес. Слово «мир» в тексте отсутствует, главное – наращивание боеготовности.

Собственно, это главное, что сейчас нужно знать о российско-украинской войне: ее инициатор не собирается ее заканчивать в сколько-нибудь обозримой перспективе, и за четырьмя годами боев, если отсчитывать от 2022 года, последует пятый. А не мешает отсчитывать и вовсе от 2014-го. Путину не надоело.

На днях агентство Reuters опубликовало заявление пяти руководителей европейских разведок, пожелавших остаться анонимными. Они единодушны: Россия нисколько не стремится к быстрому окончанию войны, а переговоры с американцами используются Кремлем исключительно в качестве инструмента для санкционных послаблений. Это своего рода театр, скрывающий реальные цели Путина, чья стратегическая задача не изменилась: превратить Украину в нейтральную буферную зону. Европейские разведчики не видят шанса на мирное соглашение в этом году.

Одновременно в The Wall Street Journal появился материал, в котором говорится, что якобы Владимир Зеленский предупредил людей в руководстве страны, чтобы те готовились к войне еще в ближайшие три года. Прямая цитата не приводится, это пересказ журналиста, и в президентском Офисе потом отрицали, что Зеленский говорил о еще трех годах войны, но основная мысль понятна: переговоры переговорами, а следует быть готовыми к худшему. Он вполне мог сказать: «года три».