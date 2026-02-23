Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от ударов по еврейскому государству, пригрозив Тегерану ответом невиданной мощи на любую атаку. Одновременно он подчеркнул важность единства народа и армии Израиля, обратив особое внимание на период иудейского праздника Пурим, посвященного победе евреев над персидским царем, который в 2026 году будет отмечаться 2-3 марта.

Выступая на дебатах в Кнессете (парламент), премьер отверг критику оппозиционных депутатов, заявив, что в свете напряженности вокруг Ирана «сейчас не время для полемики». «Мы переживаем сложные и непростые дни. Господа депутаты, никто не знает, что готовит завтрашний день. Мы внимательно следим за ситуацией, мы готовы к любому сценарию. Я донес до режима аятолл, что, если они совершат, возможно, самую серьезную ошибку в своей истории и нападут на Государство Израиль, то мы ответим с такой силой, какую они даже представить себе не могут», - заявил Нетаньяху, выступление которого транслировал парламентский телеканал.

По мнению премьера, «в эти дни, накануне праздника Пурим», все израильтяне «должны сплотиться как нация и стоять плечом к плечу». «Я уверен в нашей силе. Я доверяю нашим командирам. Я доверяю нашим бойцам. Я доверяю нашему народу, доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали, что, когда мы стоим вместе, мы добиваемся великих достижений. Накануне Пурима мы будем действовать вместе, и с Божьей помощью мы обеспечим вечность Израиля», - сказал он.

Сообщается, что Нетаньяху покинул пленарное заседание Кнессета в разгар обсуждения экономического кризиса и отправился на срочное совещание по вопросам безопасности.

В данный момент премьер-министр проводит ограниченное обсуждение по вопросам безопасности с участием начальника Генштаба и министра обороны также по вопросу Ирана.