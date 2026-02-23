USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...

21:47 454

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Иран от ударов по еврейскому государству, пригрозив Тегерану ответом невиданной мощи на любую атаку. Одновременно он подчеркнул важность единства народа и армии Израиля, обратив особое внимание на период иудейского праздника Пурим, посвященного победе евреев над персидским царем, который в 2026 году будет отмечаться 2-3 марта.

Выступая на дебатах в Кнессете (парламент), премьер отверг критику оппозиционных депутатов, заявив, что в свете напряженности вокруг Ирана «сейчас не время для полемики». «Мы переживаем сложные и непростые дни. Господа депутаты, никто не знает, что готовит завтрашний день. Мы внимательно следим за ситуацией, мы готовы к любому сценарию. Я донес до режима аятолл, что, если они совершат, возможно, самую серьезную ошибку в своей истории и нападут на Государство Израиль, то мы ответим с такой силой, какую они даже представить себе не могут», - заявил Нетаньяху, выступление которого транслировал парламентский телеканал.

По мнению премьера, «в эти дни, накануне праздника Пурим», все израильтяне «должны сплотиться как нация и стоять плечом к плечу». «Я уверен в нашей силе. Я доверяю нашим командирам. Я доверяю нашим бойцам. Я доверяю нашему народу, доверяю вам, гражданам Израиля. Мы уже доказали, что, когда мы стоим вместе, мы добиваемся великих достижений. Накануне Пурима мы будем действовать вместе, и с Божьей помощью мы обеспечим вечность Израиля», - сказал он.

Сообщается, что Нетаньяху покинул пленарное заседание Кнессета в разгар обсуждения экономического кризиса и отправился на срочное совещание по вопросам безопасности.

В данный момент премьер-министр проводит ограниченное обсуждение по вопросам безопасности с участием начальника Генштаба и министра обороны также по вопросу Ирана.

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 455
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4551
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 680
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2234
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1920
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1288
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1932
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4578
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3708
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1181
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1708

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 455
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4551
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 680
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2234
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1920
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1288
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1932
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4578
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3708
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1181
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться