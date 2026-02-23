Дело Эпштейна: задержан бывший британский посол

«Сотрудники полиции арестовали 72-летнего мужчину по подозрению в должностном преступлении. Он был арестован по адресу в Камдене в понедельник, 23 февраля, и доставлен в лондонский полицейский участок для допроса. Это произошло после обысков по ордерам по двум адресам в районах Уилтшир и Камден», — приводит текст заявления полиции Би-би-си.

Мандельсона уволили с должности посла в сентябре после публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна, в которых фигурировал экс-посол. В начале февраля полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона после того, как правительство передало ведомству переписку между ним и Эпштейном.

По сведениям Financial Times, в 2010 году Мандельсон, будучи министром, лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.

Публикация «файлов Эпштейна» Минюста США в январе показала, что в 2009–2010 годах Мандельсон, будучи министром по делам бизнеса Великобритании и де-факто заместителем премьер-министра, передавал Эпштейну данные о финансовой помощи ЕС еврозоне и планах британского правительства по продаже активов и изменению налоговой системы. Кабмин передал полиции внутреннюю оценку его переписки.

В 2010 году, отмечает газета, Мандельсон лоббировал в США интересы Эпштейна и Джеса Стейли из JPMorgan. Документы Минюста также указывают, что Эпштейн перечислял Мандельсону $75 тыс. в 2003 и 2004 годах и переводил деньги его партнеру Рейнальдо Авиле да Силве в 2009 и 2010 годах.

Назначение Мандельсона послом Великобритании в США в 2024 году вызвало критику в адрес действующего премьера Кира Стармера. Сообщалось, что Мандельсон неоднократно вводил в заблуждение относительно степени своей дружбы с Эпштейном.