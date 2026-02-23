USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Запрет участникам войны против Украины

22:01 128

Еврокомиссия ведет работу над тем, чтобы запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в войне против Украины, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в <конфликте> в Украине», - сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского союза на очередной встрече не смогли согласовать новый, уже 20-й по счету пакет санкций против России.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о 20-и пакете антироссийских ограничений. 

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 458
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4557
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 682
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2237
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1921
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1288
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1933
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4583
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3710
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1181
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1710

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
21:47 458
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
19:15 4557
Словакия прекращает поставки света в Украину
Словакия прекращает поставки света в Украину
21:10 682
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
20:38 2237
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
20:17 1921
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
20:07 1288
Подорожает ли проезд в автобусах?
Подорожает ли проезд в автобусах? Мнение эксперта
19:28 1933
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела…
Генпрокуратура – азербайджанцам: Не материтесь и не демонстрируйте части своего тела… новость дополнена
17:54 4583
Запасайтесь золотом: цена будет только расти
Запасайтесь золотом: цена будет только расти сообщение+наш комментарий
14:54 3710
Рубио отложил визит в Израиль
Рубио отложил визит в Израиль
19:21 1181
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
Сколько денег потребуется на восстановление Украины?
18:56 1710
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться