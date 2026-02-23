UNEC - 14-й лучший университет среди тюркских государств

Сегодня издание Times Higher Education (THE) опубликовало свой первый новый рейтинг тюркских государств.
Университет Коч занял первое место среди 248 высших учебных заведений региона, Ближневосточный технический университет — второе, а Университет Сабанджи - третье. Казахстанский Назарбаевский университет занял четвертое место, а Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Узбекистане, став седьмым, вошел в первую десятку.
UNEC заняв 1-е место в Азербайджане и 14-е место в общем рейтинге, вошел в число первых пятнадцати.
В целом Турция является наиболее представленной страной в рейтинге, имея 109 университетов. Данный рейтинг представляет собой отфильтрованную версию мирового университетского рейтинга THE. Рейтинг университетов мира-2026 охватывает 5 государств-членов Организации тюркских государств - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Оценка проводилась на основе 17 взвешенных показателей, отражающих основные задачи университетов.