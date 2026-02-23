USD 1.7000
Новость дня
UNEC - 14-й лучший университет среди тюркских государств

23 февраля 2026, 22:07 708

Сегодня издание Times Higher Education (THE) опубликовало свой первый новый рейтинг тюркских государств.

Университет Коч занял первое место среди 248 высших учебных заведений региона, Ближневосточный технический университет — второе, а Университет Сабанджи - третье. Казахстанский Назарбаевский университет занял четвертое место, а Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Узбекистане, став седьмым, вошел в первую десятку. 

UNEC заняв 1-е место в Азербайджане и 14-е место в общем рейтинге, вошел в число первых пятнадцати.

В целом Турция является наиболее представленной страной в рейтинге, имея 109 университетов. Данный рейтинг представляет собой отфильтрованную версию мирового университетского рейтинга THE. Рейтинг университетов мира-2026 охватывает 5 государств-членов Организации тюркских государств - Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Оценка проводилась на основе 17 взвешенных показателей, отражающих основные задачи университетов.

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2211
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 862
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1798
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1465
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1305
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1082
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1768
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6553
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 4000
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2553
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1785

