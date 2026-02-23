Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана

Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon снова замечен над Ормузским проливом у границ Ирана на фоне растущей напряженности между странами, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Самолет-разведчик, регулярно совершающий полеты у границ Ирана, вылетел с территории Бахрейна в 14:18 UTC (18:18 по Баку) и уже четыре часа совершает круговой полет над Ормузским проливом.

Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность. При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил ранее, что Иран будет рассматривать даже «ограниченный удар» со стороны США как акт агрессии.