Францию лихорадит

Правительству Франции дважды за один день вынесли вотум недоверия — во второй раз инициатором выступила левая партия «Непокорившаяся Франция» (La France insoumise). Сообщение об этом опубликовано в аккаунте партии в соцсети Х.

В сообщении разъясняется, что партия требует отставки правительства из-за недовольства энергетической стратегией до 2035 года, утвержденной без предварительного голосования в парламенте. Такой подход — проявление навязать всей Франции решения конкретных людей, которые продолжат действовать еще почти 10 лет, проигнорировав право общества на дискуссию.

«Непокорившаяся Франция» в своем заявлении подчеркивает, что энергетическая стратегия — важнейший документ, определяющий развитие государства на многие годы вперед, поэтому его нельзя принимать в обход утвержденных законодательством парламентских процедур.

Первый за сегодняшний день вотум недоверия французскому правительству вынесла правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». В ее заявлении указывалось, что принятая кабмином энергетическая стратегия, помимо всех прочих претензий, может привести к повышению налогов или тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которое будет стоить французам более €300 млрд.