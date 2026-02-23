USD 1.7000
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских

Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1306

На территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв, когда патрульные приехали на пересменку и припарковали служебные авто. Ранения получили семь полицейских, двое из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что взрыв прогремел в 18:10 (20:10 по Баку) на территории неработающей автозаправочной станции возле железнодорожного вокзала. Известно, что в результате инцидента пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.

В Нацполиции отметили, что расценивают эти события как целенаправленную атаку на правоохранителей.

«Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. (Россия) прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства», - сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что считают взрыв попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и атакой на систему правопорядка.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил первые доклады правоохранителей по взрыву в Николаеве. По его словам, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, в частности, проверяют версию теракта. Президент поручил Нацполиции и СБУ (Служба безопасности Украины) информировать общество о необходимых деталях.

Напомним, 23 февраля суд во Львове арестовал жительницу Ровенской области Ирину Саветину, которую подозревают в организации взрывов во Львове, в результате которых погибла полицейская.

