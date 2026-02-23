Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских

На территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв, когда патрульные приехали на пересменку и припарковали служебные авто. Ранения получили семь полицейских, двое из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщили глава Национальной полиции Украины Иван Выговский и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что взрыв прогремел в 18:10 (20:10 по Баку) на территории неработающей автозаправочной станции возле железнодорожного вокзала. Известно, что в результате инцидента пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.

В Нацполиции отметили, что расценивают эти события как целенаправленную атаку на правоохранителей.

«Позавчера теракт против полицейских произошел во Львове. Это не совпадение. (Россия) прицельно пытается убивать украинских полицейских, которые ежедневно стоят на защите людей и государства», - сообщили в ведомстве.