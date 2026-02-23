USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Турция покупает истребители

23 февраля 2026, 22:54 1392

Турция заключила сделку с Великобританией на £8 млрд ($10,7 млрд) в октябре 2025 года на закупку 20 новых истребителей Eurofighter Typhoon. Британское правительство охарактеризовало соглашение как «хорошую модель для всех союзников НАТО». Кроме того, Турция достигла соглашения о приобретении по 12 списанных истребителей у Катара и Омана, сообщает турецкая газета Milliyet.

Истребители из Катара представляют версию Tranche 3A, оснащенную РЛС AESA и возможностью запуска ракет Meteor. Самолеты из Омана пройдут модернизацию в Великобритании перед поставкой в Турцию начиная с 2028 года.

Отдельно планируется закупить еще 12 истребителей у Катара, что обеспечит поступление 24 Eurofighter Typhoon в течение одного года. Самолеты Tranche 4, заказанные у Великобритании, также ожидаются с 2028 года.

Одна эскадрилья Eurofighter Typhoon включает 12–16 самолетов. Изначально Турция получит 24 самолета, а в течение трех-четырех лет авиапарк достигнет 56 машин.

Подготовка пилотов и обслуживающего персонала будет проводиться в Великобритании, на базе Coningsby, сообщил спикер Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк. «С 24 по 27 февраля состоится рабочий визит на британскую базу Coningsby для начальной подготовки летного и наземного персонала», — отметил он.

Интеграция турецких Eurofighter с НАТО уже демонстрируется на учениях. 20 февраля беспилотный боевой летательный аппарат (UCAV) Bayraktar TB3 выполнил совместную миссию с истребителями Eurofighter в рамках учений НАТО Steadfast Dart 2026.

TB3 находился в воздухе 8 часов, преодолев 1 700 километров, демонстрируя долговечность платформы, возможности связи и способность работать в совместных миссиях.

