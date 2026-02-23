О чем предупредил Трампа его главный военный советник?

USD 1.7000
23 февраля 2026, 23:05 1469

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время внутренних обсуждений предупредил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что военная кампания против Ирана может нести значительные риски, в частности втягивание в затяжной конфликт. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещаний.

По данным издания, в администрации продолжается дискуссия о дальнейших шагах в противостоянии с Тегераном. Часть советников призывает к осторожности, хотя некоторые собеседники считают, что сам Трамп склоняется к нанесению удара.

Кейн, являясь главным военным советником президента, играет важную роль. По словам источников, он не выступает против возможного удара, но подчеркивает риски, вероятные потери и сложность достижения четкой победы. Один из собеседников назвал его «осторожным воином» в вопросе Ирана.

В то же время спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф советуют дать шанс дипломатии. Они планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Женеве. По их словам, время работает на США, и президент может прибегнуть к силовому сценарию, если переговоры утратят импульс.

