О чем предупредил Трампа его главный военный советник?

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн во время внутренних обсуждений предупредил президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что военная кампания против Ирана может нести значительные риски, в частности втягивание в затяжной конфликт. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом совещаний.

По данным издания, в администрации продолжается дискуссия о дальнейших шагах в противостоянии с Тегераном. Часть советников призывает к осторожности, хотя некоторые собеседники считают, что сам Трамп склоняется к нанесению удара.

Кейн, являясь главным военным советником президента, играет важную роль. По словам источников, он не выступает против возможного удара, но подчеркивает риски, вероятные потери и сложность достижения четкой победы. Один из собеседников назвал его «осторожным воином» в вопросе Ирана.

В то же время спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф советуют дать шанс дипломатии. Они планируют встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Женеве. По их словам, время работает на США, и президент может прибегнуть к силовому сценарию, если переговоры утратят импульс.