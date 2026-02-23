Вэнс обеспокоен

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе недавних внутренних обсуждений выразил обеспокоенность по поводу возможности вовлечения США в более широкий конфликт в случае нападения на Иран. Об этом пишет Axios.

Вэнс сообщил об этом в ходе внутренних обсуждений по поводу рисков и сложности нанесения удара по Ирану, особенно возможности вовлечения США в конфликт.

Хотя Вэнс не выступает категорически против военных действий, он надеется, что дипломатия, включая переговоры в Женеве, может привести к прорыву, хотя не слишком оптимистичен на этот счет, пишет издание.