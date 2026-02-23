USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Тегеран будет бить по слабым местам Америки

предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42

Американские и западные спецслужбы опасаются, что в случае крупномасштабной военной операции против Ирана Тегеран может задействовать подконтрольные ему группировки для атак на объекты США в Европе и на Ближнем Востоке. Такую информацию приводит The New York Times со ссылкой на источники в разведке и службах безопасности.

Пока свидетельств подготовки таких ударов нет, однако разведка фиксирует увеличение объема перехваченных сообщений между проиранскими движениями. Это может указывать на их активное планирование и координацию возможных действий. Высокопоставленный американский чиновник отметил, что аналитики отслеживают рост подобной активности.

По мнению опрошенных сотрудников разведки, Иран может призвать йеменских хуситов возобновить атаки на суда в Красном море, а также задействовать «спящие» ячейки «Хезболлы» для нападений на военные базы или дипломатические представительства США. Не исключается и возможное привлечение к этим планам «Аль-Каиды» или ее ответвлений.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупреждал, что в случае нападения США Тегеран будет вынужден нанести ответный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке. В интервью CBS он заявил о праве Ирана на самооборону, но отказался раскрывать детали возможных ответных действий и участие в них союзных сил.

NYT ранее уже отмечала, что наличие у Ирана сети региональных союзников делает любую военную операцию против него более сложной, чем, например, захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Среди дополнительных рисков издание называет возможность затяжного конфликта, скачки цен на энергоносители и значительный военный потенциал самого Ирана.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном обострилась после подавления массовых протестов в Иране. США усилили военное присутствие в регионе. Кроме того, сохраняются разногласия по иранской ядерной программе. Американский лидер Дональд Трамп не исключал возможности ограниченного удара по Ирану, чтобы подтолкнуть его к заключению сделки. 19 февраля президент США заявил, что спустя десять дней станет известно, что ждет исламскую республику.

