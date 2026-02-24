Трамп может запустить новую криптовалюту

USD 1.7000
Советники президента США Дональда Трампа, входящие в его «Совет мира», обсуждают возможность запуска стейблкоина для Газы, обеспеченного долларом США. Об этом сообщает Financial Times. Пока инициатива находится на ранней стадии.

Тем не менее обсуждение может стать шагом к использованию криптовалюты как основы для восстановления экономики Газы после окончания войны.

Согласно Financial Times, стейблкоин планируют привязать к доллару США. Его предлагают использовать для проведения цифровых платежей, а не для замены официальной валюты в Газе.

Управление проектом возложат на «Совет мира» и временную технократическую администрацию Газы.

Обсуждения проходят на фоне ухудшения ситуации в банковском секторе Газы. С 2023 года населению анклава ограничили доступ к наличности из-за разрушения банкоматов и перебоев с поставками купюр.

В результате все больше расчетов переводят в цифровую форму, несмотря на проблемы с интернетом и уязвимую финансовую инфраструктуру.

