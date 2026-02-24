Председатель комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции Фуат Октай прибыл в Азербайджан. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

«Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-й трехсторонней встрече комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии и проведения официальных переговоров. Мы получили возможность встретиться с нашими братьями и сестрами на ифтаре, организованном нашим посольством, получить информацию и побеседовать до начала встреч и обсуждений», - сообщил Октай.