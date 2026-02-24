Боевики наркокартеля убили 27 силовиков

По его словам, жертвами стали 25 бойцов национальной гвардии, один сотрудник пенитенциарной службы и один представитель прокурора штата.

В Мексике после ликвидации главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо преступники совершили серию атак на силовиков, в результате которых погибли 27 человек. Об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.

Арфуш уточнил: «Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско – шесть. Погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата». По его словам, после спецоперации в лесах Тапальпы, где был задержан и скончался от ран главарь картеля, известный как Эль Менчо, преступники устроили 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, поджигали автомобили и нападали на инфраструктурные объекты.

В ходе беспорядков были задержаны 70 человек. По официальным данным, среди членов преступных группировок погибло 30 человек. Министр отметил, что к концу дня воскресенья все дорожные блокировки были сняты.

Координационный центр при поддержке армии, флота и национальной гвардии продолжает работу. Власти Мексики заявили, что будут использовать «все возможности для сохранения мира и безопасности в стране».

Убийство главаря крупного наркокартеля привело к серьезному обострению ситуации в Мексике. Минобороны Мексики вышло на след лидера картеля «Халиско – Новое поколение» Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо благодаря его любовнице.