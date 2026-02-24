USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Боевики наркокартеля убили 27 силовиков

00:21 277

В Мексике после ликвидации главаря картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо преступники совершили серию атак на силовиков, в результате которых погибли 27 человек. Об этом сообщил министр безопасности Мексики Омар Гарсия Арфуш.

По его словам, жертвами стали 25 бойцов национальной гвардии, один сотрудник пенитенциарной службы и один представитель прокурора штата.

Арфуш уточнил: «Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско – шесть. Погибли 25 сотрудников национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата». По его словам, после спецоперации в лесах Тапальпы, где был задержан и скончался от ран главарь картеля, известный как Эль Менчо, преступники устроили 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, поджигали автомобили и нападали на инфраструктурные объекты.

В ходе беспорядков были задержаны 70 человек. По официальным данным, среди членов преступных группировок погибло 30 человек. Министр отметил, что к концу дня воскресенья все дорожные блокировки были сняты.

Координационный центр при поддержке армии, флота и национальной гвардии продолжает работу. Власти Мексики заявили, что будут использовать «все возможности для сохранения мира и безопасности в стране». 

Убийство главаря крупного наркокартеля привело к серьезному обострению ситуации в Мексике. Минобороны Мексики вышло на след лидера картеля «Халиско – Новое поколение» Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо благодаря его любовнице.

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2226
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 878
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1809
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1474
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1309
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1086
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1775
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6562
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 4008
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2555
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1786

ЭТО ВАЖНО

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2226
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 878
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1809
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1474
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1309
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1086
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1775
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6562
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 4008
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2555
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться