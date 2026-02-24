Встреча США и РФ в Женеве: обсужден важный вопрос

Представители США провели встречу с российской делегацией в Женеве с целью начать переговоры о заключении потенциального многостороннего договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, 24 февраля американские представители намерены провести встречу с китайской делегацией. Источник агентства отметил, что ранее США уже успешно провели двусторонние переговоры с двумя другими членами Совета Безопасности ООН — Великобританией и Францией. Он назвал вынос обсуждений на уровень пяти постоянных членов СБ ООН «следующим логичным шагом» дискуссий.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля.

Соединенные Штаты предлагали распространить ограничения по договору и на Китай.