Встреча США и РФ в Женеве: обсужден важный вопрос

Представители США провели встречу с российской делегацией в Женеве с целью начать переговоры о заключении потенциального многостороннего договора о контроле над ядерными вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

По его словам, 24 февраля американские представители намерены провести встречу с китайской делегацией. Источник агентства отметил, что ранее США уже успешно провели двусторонние переговоры с двумя другими членами Совета Безопасности ООН — Великобританией и Францией. Он назвал вынос обсуждений на уровень пяти постоянных членов СБ ООН «следующим логичным шагом» дискуссий.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) — последний из международно-правовых ограничителей развертывания ядерного оружия — истек 5 февраля.

Соединенные Штаты предлагали распространить ограничения по договору и на Китай.

Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 2230
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 881
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 1809
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
О чем предупредил Трампа его главный военный советник?
23 февраля 2026, 23:05 1474
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Следствие проверяет версию о теракте; Фото
23 февраля 2026, 22:41 1309
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1086
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 1776
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 6564
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 4009
Когда в товарищах согласья нет…
Когда в товарищах согласья нет… заявление Каллас; обновлено 20:17
23 февраля 2026, 20:17 2555
Американские самолеты-заправщики в Израиле
Американские самолеты-заправщики в Израиле ФОТО
23 февраля 2026, 20:07 1786

