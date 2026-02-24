USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Новость дня
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Иран готов к сделке

00:46 1006

Иран рассматривает возможность участия генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в следующем раунде переговоров с США по ядерному досье. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.

«Что касается его участия в следующем раунде переговоров, этот вопрос обсуждается. Пока я не могу дать вам окончательного ответа, но эта тема поднималась, поскольку в предыдущем раунде он также играл определенную роль», - приводит пресс-служба МИД слова Багаи.

Отвечая на вопрос о возможном посещении инспекторами МАГАТЭ поврежденных в ходе ударов США в июне 2025 года ядерных объектов, дипломат пояснил, что «этот вопрос требует согласования конкретной процедуры, которая должна быть разработана с учетом всех аспектов, включая закон, принятый парламентом, и процедуру, предусмотренную этим законом». «Мы пока не находимся на этом этапе, хотя в рамках нашего сотрудничества с агентством обмены и контакты происходят на постоянной основе», - добавил Багаи.

Кроме того, он заявил, что Иран готов к заключению соглашения с Соединенными Штатами, которое предусматривало бы уважение права Тегерана на мирное использование атомной энергии.

«Сделка должна вернуть иранцам их попранные санкциями права. Это наше главное требование. В ядерной сфере права Ирана также должны быть признаны», - сказал дипломат.

По словам Багаи, «уважение права Ирана на мирное использование атомной энергии должно быть неотъемлемой частью любой договоренности в этой сфере». Он добавил, что исламская республика готова предоставить гарантии относительно сохранения мирного характера своей ядерной программы.

17 февраля в Женеве при посредничестве Омана прошел второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерному досье. По данным агентства Reuters, новый раунд встреч делегаций США и Ирана пройдет 26 февраля в Женеве.

