США вновь ударили по наркоторговцам

Южное военное командование ВС США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Карибском бассейне, в результате которого погибли три предполагаемых контрабандиста.
«По распоряжению командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа Southern Spear («Южное Копье») 23 февраля нанесла смертоносный удар по судну, управляемому организациями, признанными террористическими.
Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском регионе и участвовало в операциях по перевозке наркотиков. В результате операции были ликвидированы трое мужчин, причастных к наркотеррористической деятельности», - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
February 23, 2026