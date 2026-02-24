Свата Трампа наказали во Франции

Посол США в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в Министерство иностранных дел Франции, в связи с чем глава МИД Жан-Ноэль Барро распорядился принять меры против дипломата. Об этом сообщил дипломатический источник в Париже корреспонденту «Европейской правды».

Глава МИД Франции Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является сватом президента Дональда Трампа, в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

«В связи с публикацией посольством Соединенных Штатов комментариев по поводу трагедии, которая произошла во Франции и касается исключительно наших национальных публичных дебатов – инструментализацию которых мы не допускаем – посол Чарльз Кушнер сегодня был вызван в Министерство иностранных дел. Он не явился», – сообщил дипломатический источник «ЕП».

В связи с неявкой посла Барро принял решение о «санкциях» против дипломата США.

«Учитывая это очевидное непонимание элементарных ожиданий от миссии посла, имеющего честь представлять свою страну, министр распорядился прекратить его прямой доступ к членам французского правительства», – заявил источник.

Вместе с тем Чарльз Кушнер и в дальнейшем сохранит возможность выполнять свою миссию и сможет явиться в МИД для проведения дипломатического обмена с целью урегулирования разногласий.

Напомним, Чарльз Кушнер занял свой пост прошлым летом. Он уже был вызван в конце августа в Министерство иностранных дел после критики, которую Париж счел неприемлемой, в отношении «недостаточных мер» в вопросах антисемитизма.

В отсутствие посла Чарльза Кушнера на эту встречу прибыл временный поверенный в делах американского посольства.