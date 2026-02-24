USD 1.7000
Посол США в Париже Чарльз Кушнер не явился на вызов в Министерство иностранных дел Франции, в связи с чем глава МИД Жан-Ноэль Барро распорядился принять меры против дипломата. Об этом сообщил дипломатический источник в Париже корреспонденту «Европейской правды».

Глава МИД Франции Барро вызвал посла США Чарльза Кушнера, который также является сватом президента Дональда Трампа, в связи с комментариями по поводу убийства французского ультраправого активиста Квентина Деранка.

«В связи с публикацией посольством Соединенных Штатов комментариев по поводу трагедии, которая произошла во Франции и касается исключительно наших национальных публичных дебатов – инструментализацию которых мы не допускаем – посол Чарльз Кушнер сегодня был вызван в Министерство иностранных дел. Он не явился», – сообщил дипломатический источник «ЕП».

В связи с неявкой посла Барро принял решение о «санкциях» против дипломата США.

«Учитывая это очевидное непонимание элементарных ожиданий от миссии посла, имеющего честь представлять свою страну, министр распорядился прекратить его прямой доступ к членам французского правительства», – заявил источник.

Вместе с тем Чарльз Кушнер и в дальнейшем сохранит возможность выполнять свою миссию и сможет явиться в МИД для проведения дипломатического обмена с целью урегулирования разногласий.

Напомним, Чарльз Кушнер занял свой пост прошлым летом. Он уже был вызван в конце августа в Министерство иностранных дел после критики, которую Париж счел неприемлемой, в отношении «недостаточных мер» в вопросах антисемитизма.

В отсутствие посла Чарльза Кушнера на эту встречу прибыл временный поверенный в делах американского посольства.

Трамп: Иран победить будет легко
Трамп: Иран победить будет легко обновлено 02:00
02:00 2782
Почему индексация пенсий не поспевает за ростом цен?
Почему индексация пенсий не поспевает за ростом цен?
01:27 576
Свата Трампа наказали во Франции
Свата Трампа наказали во Франции
01:15 842
Украина ответила на шаг Словакии
Украина ответила на шаг Словакии обновлено 23:55
23 февраля 2026, 23:55 3374
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Тегеран будет бить по слабым местам Америки предупреждение разведки
23 февраля 2026, 23:42 1614
Протесты иранских студентов не утихают
Протесты иранских студентов не утихают обновлено 23:31
23 февраля 2026, 23:31 2156
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских Фото; в СБУ заявляют - это теракт; обновлено 01:05
01:05 1898
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
23 февраля 2026, 22:16 1280
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
Нетаньяху предупредил Иран: Ответим с такой силой...
23 февраля 2026, 21:47 2076
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема
23 февраля 2026, 19:15 7311
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного
Зеленский об «очень плохом поступке» Залужного обновлено 20:38
23 февраля 2026, 20:38 4489

ЭТО ВАЖНО

