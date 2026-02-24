Почему индексация пенсий не поспевает за ростом цен?

Несмотря на ежегодную индексацию пенсий в Азербайджане, многие пожилые граждане продолжают ощущать снижение покупательной способности своих доходов. Почему формальный рост пенсионных выплат не компенсирует подорожание продуктов питания и коммунальных услуг? Об этом в беседе с haqqin.az рассказал экономист Натик Джафарли.

«Честно говоря, если брать только официальные данные по росту цен, то официальная инфляция бывает ниже, чем индексация, особенно последние два года. Но проблема в том, что пенсионеров не интересует общая инфляция. В нее входит более 500 наименований товаров и услуг. Пенсионеров интересуют две конкретные вещи — продукты и лекарства», — отметил эксперт.

По словам Джафарли, в Азербайджане отдельно не рассчитывается инфляция по наиболее чувствительным для пожилых граждан категориям. Он подчеркнул, что, если рассматривать рост цен на продукты питания отдельно, соответствующие данные публикует Госкомстат, однако туда также входит множество наименований товаров, которые в совокупности снижают общий уровень инфляции.

«Пенсионеров интересуют 20–30 наименований ежедневно потребляемых товаров, которые, к сожалению, очень сильно растут в цене. Особенно если сюда приплюсовать лекарства, тогда получается, что, конечно, рост пенсии, индексация пенсии — это хорошо, но это не компенсирует тот рост цен на продовольствие и лекарства, который происходит в стране. Это большая проблема пенсионеров. Это очень сильно их волнует и интересует, но, к сожалению, пока других механизмов правительство не предлагает», — добавил Джафарли.