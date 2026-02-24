Взрыв в отделении полиции в Днепре

USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Вечером 23 февраля в Амур-Нижнеднепровском отделе полиции в Днепре (Украина) произошел взрыв, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Взрыв прогремел внутри здания около 20:30 (22:30 по Баку). Есть разрушения. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Впоследствии в Национальной полиции Украины сообщили, что устанавливают обстоятельства взрыва в Амур-Нижнеднепровском районе.

«В результате происшествия пострадавших нет. Взрывной волной повреждены окна помещения, мебель и компьютерная техника. Также поврежден автомобиль, припаркованный рядом со зданием.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнической службы, криминалисты и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Днепропетровского районного управления полиции №2. Продолжается установление всех обстоятельств инцидента», - сообщили в ведомстве.

