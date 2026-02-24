USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Иран: «Кто сеет ветер – пожнет бурю»

Газа (Палестина). Ифтар среди руин

Одесса (Украина). Жители проходят мимо места удара российского беспилотника по жилому зданию

Тегеран (Иран). Пешеходы у рекламного щита с изображением американского авианосца с поврежденными истребителями на палубе и надписью на фарси и английском языке: «Кто сеет ветер - пожнет бурю»

Халиско (Мексика). Операция сил безопасности против наркокартелей на юге штата Халиско привела к серии актов насилия и столкновений, включая поджоги автомобилей и блокирование дорог

Бехсуд (Афганистан). Последствия атаки пакистанской армии. Пакистан бомбит территорию Афганистана, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, в основном дети

Струмица (Македония). Участники карнавала, посвященного началу православного Великого поста

Берлин (Германия). «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля присужден фильму «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака

Американцы уходят в Иракский Курдистан
Иран: «Кто сеет ветер – пожнет бурю»
Трамп: Иран победить будет легко
Почему индексация пенсий не поспевает за ростом цен?
Свата Трампа наказали во Франции
Украина ответила на шаг Словакии
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Протесты иранских студентов не утихают
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
