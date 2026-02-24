Иран: «Кто сеет ветер – пожнет бурю»

Газа (Палестина). Ифтар среди руин
Одесса (Украина). Жители проходят мимо места удара российского беспилотника по жилому зданию
Тегеран (Иран). Пешеходы у рекламного щита с изображением американского авианосца с поврежденными истребителями на палубе и надписью на фарси и английском языке: «Кто сеет ветер - пожнет бурю»
Халиско (Мексика). Операция сил безопасности против наркокартелей на юге штата Халиско привела к серии актов насилия и столкновений, включая поджоги автомобилей и блокирование дорог
Бехсуд (Афганистан). Последствия атаки пакистанской армии. Пакистан бомбит территорию Афганистана, в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, в основном дети
Струмица (Македония). Участники карнавала, посвященного началу православного Великого поста
Берлин (Германия). «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля присужден фильму «Желтые письма» немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака