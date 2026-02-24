USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Американцы уходят в Иракский Курдистан

03:16 503

Мичоакан (Мексика). Страну захлестнула волна насилия после убийства главы наркокартеля "Халиско" Немесио Осегеры по прозвищу Эль Менчо

Йоханнесбург (ЮАР). Белларми Чатунга Мугабе, сын покойного экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе предстал перед южноафриканским судом вместе с другим мужчиной по обвинению в покушении на убийство

Крит (Греция). Американский авианосец USS Gerald R Ford прибывает в бухту Суда

Тегеран (Иран). Женщина в хиджабе держит шаг на фоне антиамериканского мурала

Камышлы (Сирия). США начали вывод своих войск с крупной базы Касрак. Бронемашина с американским флагом движется в направлении Иракского Курдистана, покидая военную базу

1.  Нью-Йорк (США). Снегопад разводит влюбленных

Накхонпатхом (Таиланд). Цветущие деревья табебуйя

Как «Человек года» из Беларуси ведет к успеху азербайджанский семейный дуэт
04:31 368
Американцы уходят в Иракский Курдистан
Иран: «Кто сеет ветер – пожнет бурю»
Трамп: Иран победить будет легко
Почему индексация пенсий не поспевает за ростом цен?
Свата Трампа наказали во Франции
Украина ответила на шаг Словакии
Тегеран будет бить по слабым местам Америки
Протесты иранских студентов не утихают
Взрыв на АЗС в Николаеве: ранены 7 полицейских
Американский самолет-разведчик кружит вблизи Ирана
