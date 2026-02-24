Американцы уходят в Иракский Курдистан

Мичоакан (Мексика). Страну захлестнула волна насилия после убийства главы наркокартеля "Халиско" Немесио Осегеры по прозвищу Эль Менчо
Йоханнесбург (ЮАР). Белларми Чатунга Мугабе, сын покойного экс-президента Зимбабве Роберта Мугабе предстал перед южноафриканским судом вместе с другим мужчиной по обвинению в покушении на убийство
Крит (Греция). Американский авианосец USS Gerald R Ford прибывает в бухту Суда
Тегеран (Иран). Женщина в хиджабе держит шаг на фоне антиамериканского мурала
Камышлы (Сирия). США начали вывод своих войск с крупной базы Касрак. Бронемашина с американским флагом движется в направлении Иракского Курдистана, покидая военную базу
1. Нью-Йорк (США). Снегопад разводит влюбленных
Накхонпатхом (Таиланд). Цветущие деревья табебуйя