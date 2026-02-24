Как «Человек года» из Беларуси ведет к успеху азербайджанский семейный дуэт

На завершившемся в воскресенье в Баку Кубке мира по прыжкам на батуте и тамблингу четыре из шести медалей сборной Азербайджана завоевали батутисты. Золото у смешанного дуэта бронзовых призеров чемпионата мира-2025 Магсуда и Сельджан Махсудовых. В индивидуальных соревнованиях Сельджан выиграла серебро. В женских синхронных прыжках она вместе с Шафигой Гумбатовой взяла бронзу. Еще одна бронзовая медаль в активе мужского дуэта Магсуд Махсудов - Гусейн Аббасов.

Главным тренером сборной Азербайджана по прыжкам на батуте является белорус Владимир Шуликин. Под руководством специалиста из Витебска, где Шуликин признавался не просто тренером года, а «Человеком года», Сельджан Махсудова стала первой в истории Азербайджана участницей Олимпийских игр в этой гимнастической дисциплине. На Олимпиаде в Париже она заняла 10-е место среди 16 лучших батутисток планеты.

После 2024 года Сельджан не сбавила обороты. На прошлогоднем чемпионате мира она стала пятой. На чемпионатах Европы ее лучшее достижение - четвертая строчка, и 22-летняя спортсменка намерена его превзойти на предстоящем в апреле континентальном первенстве в Португалии. Ее родной брат Магсуд младше. Ему еще нет 19-ти. Выигрывал юниорские чемпионаты мира и Европы. Владимир Шуликин верит, что в 2028 году на Олимпиаде в Лос-Анджелесе Азербайджан будет представлять не только Сельджан, но и ее брат.

«У нас уже началась подготовка к Олимпийским играм, - говорит в беседе с haqqin.az главный тренер, уже более 11 лет работающий в Баку. - Лос-Анджелес-2028 - наша самая главная цель. Если все пойдет по плану, то у Азербайджана в этот раз будут две олимпийские лицензии. Дай Бог, чтобы обошлось без травм. Если все хорошо сложится, то вместе с Сельджан на Игры поедет и Магсуд. Все делаем для этого». Владимир Шуликин доволен выступлением команды на Кубке мира в Баку. «Впечатления очень хорошие, несмотря на то, что это только первый этап Кубка мира. Главные старты еще впереди. Спортсмены только вкатываются в сезон. Есть над чем работать. В Баку приехало не так много стран, но олимпийские чемпионы, призеры чемпионатов мира и Олимпиад из России и Беларуси тут участвовали. То, что мы можем с ними конкурировать и завоевываем медали, говорит о том, что и на следующих стартах, таких как чемпионаты Европы и мира, мы сможем бороться за высокие места. Да, уже на ближайшем Кубке мира в Нидерландах будут батутисты из Китая и Великобритании, но мы в любом случае показываем свой уровень и будем продолжать это делать».

45-летний специалист считает, что победа Магсуда и Сельджан в соревновании смешанных пар на Кубке мира в Баку, а также бронза, завоеванная на прошлогоднем чемпионате мира в Испании, стали возможны благодаря их сложной программе. «У них очень большая сложность, поэтому белорусские спортсмены - олимпийский чемпион Иван Литвинович и чемпионка мира Яна Лебедева - не смогли опередить Магсуда и Сельджан. Дуэт из Беларуси прыгал чисто, синхронно, но сложность у них меньше, в связи с чем они не смогли обыграть наших спортсменов. Тут еще важно, что брат и сестра прекрасно чувствуют друг друга. Это тоже дает им определенное преимущество».

К сожалению, прыжки смешанных пар не входят в олимпийскую программу, как и соревнования мужских и женских дуэтов. На Олимпиадах медали разыгрываются только в индивидуальных видах. Поэтому Сельджан и Магсуд, если пробьются в Лос-Анджелес-2028, будут выступать там по отдельности. На Кубке мира в Баку Магсуд среди одиночников занял 5-е место. Предстоит еще доработать сложную программу, заметно отличающуюся от прошлогодней. «В индивидуальном соревновании он пока не справился, - говорит главный тренер. - Это новая комбинация, не та, что прыгали в прошлом году. Усложнили, чтобы быть на уровне мировых лидеров. В этот раз немного не получилось, но будем работать. Я даже скажу, что, может быть, Магсуду пойдет на пользу, что не все так сразу получилось. Дальше будет лучше. В марте нас ждет Кубок мира в нидерландском Алкмаре, а в апреле - чемпионат Европы в Португалии, в Портимао». На чемпионатах Европы Сельджан Махсудова с каждым разом улучшает свои результаты - 6-е место, 5-е, 4-е. В Португалии от нее ждут медали. «Я, конечно, этого хочу и, знаете, у меня есть доля уверенности, что завоевать медаль удастся, - полон оптимизма наставник. - Потому что она шаг за шагом идет к этому. Я думаю, что Сельджан справится и добьется желаемого. Она сейчас на пике. У нашей спортсменки сейчас тот самый возраст, когда она должна демонстрировать высокие результаты. Хотя на батуте, если позволяет здоровье, можно и до 30 лет прыгать и даже после».