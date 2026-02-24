Готовили покушение на Вучича и смену власти в Сербии

Сотрудники полиции Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.

Подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Агентства безопасности и информации, в городе Кралево. Это Д. Р. (51 год) и М. Р. (43 года), оба местные жители. Их подозревают в заговоре с декабря 2025 года по февраль 2026 года с целью свержения конституционного строя и смены власти путем покушения на сербского лидера и его семью.