Готовили покушение на Вучича и смену власти в Сербии

Сотрудники полиции Сербии задержали двух мужчин по подозрению в подготовке покушения на президента республики Александра Вучича и членов его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Сербии.
Подозреваемые были задержаны в ходе спецоперации, проведенной совместно сотрудниками МВД и Агентства безопасности и информации, в городе Кралево. Это Д. Р. (51 год) и М. Р. (43 года), оба местные жители. Их подозревают в заговоре с декабря 2025 года по февраль 2026 года с целью свержения конституционного строя и смены власти путем покушения на сербского лидера и его семью.
«Подозреваемые будут задержаны на срок до 48 часов и, после подачи заявления о возбуждении уголовного дела, доставлены в Высшую прокуратуру в Кралево», - отмечается в сообщении.
В феврале 2021 года сербская полиция сообщала, что мафия готовила покушение на Вучича в день открытия памятника Стефану Немане — одному из основателей независимого сербского государства, существовавшего в средние века. За этим, по версии полицейских, стояла группировка, возглавляемая криминальным авторитетом Велько Беливуком. Она действовала под видом фанатов белградского футбольного клуба «Партизан» — болельщиков-ультрас «Гробари». Беливук по прозвищу Веля Неволя был одним из главарей ультрас. Банду ликвидировали. В марте 2021-го МВД заявляло, что Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более 1,5 тыс. раз. В январе 2022 года ведомство сообщало о планах покушения на сербского лидера организованной преступной группировки, за которой стоял один из главарей «кавачского наркоклана» Радое Звицер — гражданин Черногории.