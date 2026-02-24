Удар по Ирану: Пентагон предупреждает, Трамп грозит «очень плохим днем», а Израиль готовится

У американского лидера «вызывает все большее разочарование» представленная ему помощниками информация об ограниченности возможностей США по оказанию давления на Тегеран военным путем, отмечает CBS. Представители Пентагона сообщили Трампу, что атака на Иран «почти точно будет не однократным решающим ударом», так как потенциально втянет США в «продолжительный конфликт на Ближнем Востоке».

В публикации говорится, что глава администрации США требовал от помощников, чтобы они разработали план возможной атаки против Ирана, которая вынудила бы власти республики «вернуться к переговорам на более выгодных для Вашингтона условиях». «Однако военные стратеги предупредили, что нельзя гарантировать такой вариант», - уточняется в материале.

Военные предупредили президента США Дональда Трампа, что Вашингтон может не добиться от Тегерана уступок на переговорах по иранской ядерной программе, даже если нанесет удар по исламской республике. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CBS.

Ранее американские СМИ сообщали, что председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн, в частности, предупредил главу Белого дома, что Тегеран и связанные с ним формирования могут нанести ответные удары по войскам США и их союзников в регионе, что потребует от Вашингтона задействовать дополнительные средства. Кейн проинформировал президента США, что военные действия против Ирана могут обернуться для Вашингтона затяжным конфликтом. Лидер США назвал публикации об этом недостоверными.

Один из источников сообщил, что глава Объединенного комитета не выступает за удар, но поддержит и выполнит любое решение, принятое Трампом. Другой добавил, что Кейн не скептически относится к военной кампании, а «трезво и реалистично» оценивает шансы на успех и риски.

В то же время сам Трамп пригрозил Ирану «очень плохим днем», если тот не пойдет на сделку. «Решение принимаю я, я предпочел бы заключить сделку, но если мы не заключим сделку, это будет очень плохой день для этой страны и, к сожалению, для ее народа», — написал Трамп в Truth Social.

«Генерал Кейн, как и все мы, не хотел бы видеть войну, но, если будет принято решение о противостоянии с Ираном на военном уровне, он считает, что победа будет одержана легко», — написал американский лидер в соцсети. По его словам, Кейн хорошо знает Иран, поскольку руководил операцией «Полуночный молот» — атакой на иранские ядерные объекты.

Кейн был единственным военачальником, который в последние недели проводил брифинги для Трампа по Ирану. Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер не был приглашен на встречи, созванные президентом по Ирану, и не разговаривал с ним с начала января, отмечает Axios.

Тем временем в Израиле считают вероятность американского удара по иранским объектам очень высокой - даже с учетом очередного раунда переговоров о ядерной сделке, который должен состояться 26 февраля в Женеве, пишут израильские СМИ.

«Вопрос не в том, атакуют ли американцы Иран, а в том, когда они это сделают», - заявил высокопоставленный израильский источник издание Vesty.co.il. По утверждению источника, операция может начаться в любое время - после выступления президента США Дональда Трампа с ежегодным посланием Конгрессу (в ночь на 25 февраля), в ближайшие выходные или в начале следующей недели.

«Пока неясно, решит ли Трамп провести ограниченную предупредительную операцию или сразу перейдет к широкомасштабной военной кампании, чтобы свергнуть тегеранский режим, - добавил источник. - По нашей оценке, выбор будет сделан в пользу ограниченной операции. Израиль сохраняет повышенную готовность».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал вечером 23 февраля узкое совещание по вопросам безопасности с участием министра обороны Исраэля Каца и начальника генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

Ранее Нетаньяху заявил: «Мы переживаем сложные дни. Никто не знает, что принесет завтрашний день. Мы держим глаза широко открытыми и готовы к любому сценарию…»

СМИ отмечает, что в Израиле готовятся к возможности американских ударов по Ирану в самое ближайшее время. По данным израильского Института исследований национальной безопасности (INSS), в Ближневосточном регионе находятся более 200 американских боевых самолетов, в том числе не менее 36 многоцелевых «невидимок» F-35. Еще 100 самолетов могут быть быстро переброшены с европейских и британских баз. В состав американских сил на Ближнем Востоке входят также около 100 воздушных танкеров, разведывательных и транспортных самолетов. В Восточном Средиземноморье находятся два ударных авианосца - Abraham Lincoln и Gerald R. Ford в сопровождении 12 ракетных эсминцев.