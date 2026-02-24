Дуров отреагировал на сообщения об уголовном деле

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова. Это печальная картина - государство, которое боится собственного народа», — написал Дуров.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение в России уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом он написал в своем аккаунте мессенджера.

*** 10:27

Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в России в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ.

Согласно сводкам МВД России и ФСБ, с 2022 года число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – «преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности». ФСБ России якобы предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась посредством Telegram. В числе предотвращенных преступлений – 61 массовое убийство в школах, планируемое «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками».

10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram сообщил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения законодательства РФ. К мессенджерам, не исполняющим требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».