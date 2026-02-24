USD 1.7000
Дуров отреагировал на сообщения об уголовном деле

ОБНОВЛЕНО 19:34
19:34 1303

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал возбуждение в России уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом он написал в своем аккаунте мессенджера.

«Россия возбудила против меня уголовное дело за «пособничество терроризму». Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова. Это печальная картина - государство, которое боится собственного народа», — написал Дуров.

*** 10:27

Действия основателя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в России в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на материалы ФСБ.

Согласно сводкам МВД России и ФСБ, с 2022 года число преступлений с использованием Telegram превысило 153 000. Из них 33 000 – «преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности». ФСБ России якобы предотвратила 475 терактов, подготовка которых велась посредством Telegram. В числе предотвращенных преступлений – 61 массовое убийство в школах, планируемое «обезумевшими под влиянием украинских кураторов подростками».

10 февраля Роскомнадзор на фоне сбоев в работе Telegram сообщил, что позиция государства в отношении работы соцсетей и интернет-сервисов остается неизменной: все ресурсы, как отечественные, так и иностранные, могут работать при условии соблюдения законодательства РФ. К мессенджерам, не исполняющим требований, продолжат применяться «последовательные ограничительные меры».

Студенческие протесты в Иране
Студенческие протесты в Иране ВИДЕО
19:50 39
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
Лига чемпионов: «Карабах» выходит на матч престижа в Ньюкасле
19:46 129
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
Ереван просит ЕС защитить выборы от «российского вмешательства»
19:16 509
Европа стреляет в сердце Москвы
Европа стреляет в сердце Москвы наша аналитика
18:26 2445
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля
Гюльтекин Гаджибейли допрашивается в качестве свидетеля обновляется
19:02 1954
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
Россия больше не считает Азербайджан «дружественной страной». Сенсационный список попал в руки журналистов
15:21 5924
Украина не одна. С ней и Азербайджан
Украина не одна. С ней и Азербайджан колонка посла
17:57 2034
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
Минфин готовит масштабные проверки и ревизии
14:09 3839
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
Бывший генсек Совета Европы пытался покончить с собой
18:13 1687
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине
Сборную Азербайджана ждет битва в Дублине Кто сыграет в Ирландии?
18:08 951
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион
Иран грозит «сокрушительным ударом», США перебросили 150 самолетов в регион о развитии ситуации; обновлено 17:16
17:16 8478
