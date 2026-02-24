В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли

Среди погибших – оба пилота, а также два работника фруктово-овощного рынка, на который упал вертолет.

Четыре человека погибли во вторник в результате крушения вертолета армии Ирана в районе Хомейнишахр близ Исфахана, сообщили городские службы пожарной безопасности.

В Иране потерпел крушение вертолет, сообщает агентство Tasnim.

По предварительной информации, вертолет разбился некоторое время назад на рынке фруктов и овощей в городе Дарче, расположенном недалеко от Исфахана.

Официальные данные о причинах происшествия и возможных пострадавших на данный момент уточняются.