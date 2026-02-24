USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли

видео; обновлено 11:40
11:40 1400

Четыре человека погибли во вторник в результате крушения вертолета армии Ирана в районе Хомейнишахр близ Исфахана, сообщили городские службы пожарной безопасности.

Среди погибших – оба пилота, а также два работника фруктово-овощного рынка, на который упал вертолет.

* * * 10:38

В Иране потерпел крушение вертолет, сообщает агентство Tasnim.

По предварительной информации, вертолет разбился некоторое время назад на рынке фруктов и овощей в городе Дарче, расположенном недалеко от Исфахана.

Официальные данные о причинах происшествия и возможных пострадавших на данный момент уточняются.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 335
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3658
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9928
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 681
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1304
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2016
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6075
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2282
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1401
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1927
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4485

