В Брюсселе конфликт: ЕС готов судиться с Еврокомиссией

Страны Европейского союза обсуждают возможность обращения в суд на Еврокомиссию в связи с ее решением расширить полномочия Европарламента. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на проект письма Совета ЕС.

В проекте документа, окончательный вариант которого планируется утвердить странами 25 февраля, выражается несогласие с соглашением между Европарламентом и Еврокомиссией от сентября 2025 года, расширяющим полномочия парламента. Согласно тексту, Совет «неоднократно выражал серьезные сомнения» относительно рамочного соглашения, а также о «соответствии принципам, закрепленным в договорах» ЕС, которые «наделяют Совет большей властью, чем Европарламент».

Среди спорных положений – право депутатов ЕП присутствовать на международных переговорах и возможность европарламентариев одобрять действия Еврокомиссии по предварительному согласованию торговых соглашений до их ратификации. Кроме того, Еврокомиссия будет обязана предоставлять подробное обоснование, если не выполнит запрос ЕП о разработке законопроекта.

Рамочное соглашение было подписано 9 сентября 2025 года. Его текст должен пройти ратификацию на пленарном заседании Европарламента с 9 по 12 марта, после чего соглашение подпишет Еврокомиссия.