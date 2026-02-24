USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
В Брюсселе конфликт: ЕС готов судиться с Еврокомиссией

11:27 558

Страны Европейского союза обсуждают возможность обращения в суд на Еврокомиссию в связи с ее решением расширить полномочия Европарламента. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на проект письма Совета ЕС.

В проекте документа, окончательный вариант которого планируется утвердить странами 25 февраля, выражается несогласие с соглашением между Европарламентом и Еврокомиссией от сентября 2025 года, расширяющим полномочия парламента. Согласно тексту, Совет «неоднократно выражал серьезные сомнения» относительно рамочного соглашения, а также о «соответствии принципам, закрепленным в договорах» ЕС, которые «наделяют Совет большей властью, чем Европарламент».

Среди спорных положений – право депутатов ЕП присутствовать на международных переговорах и возможность европарламентариев одобрять действия Еврокомиссии по предварительному согласованию торговых соглашений до их ратификации. Кроме того, Еврокомиссия будет обязана предоставлять подробное обоснование, если не выполнит запрос ЕП о разработке законопроекта.

Рамочное соглашение было подписано 9 сентября 2025 года. Его текст должен пройти ратификацию на пленарном заседании Европарламента с 9 по 12 марта, после чего соглашение подпишет Еврокомиссия.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 338
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3659
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9928
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 681
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1305
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2016
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6075
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2285
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1403
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1927
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4486

