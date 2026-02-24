USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Дрон из Ирана с наркотиками перехвачен на границе

11:29

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) пресекла попытку переброски наркотических средств из Ирана в Азербайджан с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Как сообщили в ГПС, инцидент произошел в зоне ответственности пограничного отряда «Ленкорань» Командования Пограничных войск.

Пограничный наряд услышал звук БПЛА вблизи линии государственной границы, а спустя некоторое время в том же направлении были замечены двое неизвестных.

Личный состав заставы был поднят по команде «К оружию», служебная территория оперативно перекрыта.

В результате проведенных поисковых и оперативных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны граждане Азербайджана - Мерданов Натиг Вахид оглу (1993 г.р.) и Махмудов Эльшан Ариф оглу (1995 г.р.).

При первичном допросе задержанные признались, что прибыли к границе с целью забрать наркотические средства весом 10 кг 224 г, сброшенные с помощью БПЛА с территории Ирана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

