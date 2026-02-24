Врач назвал болезни, при которых пост не рекомендуется

Длительное голодание и жажда во время поста в месяц Рамазан могут создать серьезный риск для некоторых хронических заболеваний, заявил в эфире программы Sağlam səhər на радио Sağlam radio (93 FM) специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Нахид Магеррамов.

По его словам, в группу риска входят больные сахарным диабетом, особенно те, кто лечится инсулином: «У пациентов с сахарным диабетом, которые часто испытывают гипогликемию, пост может быть опасен. Артериальная гипертензия, трудно поддающаяся медикаментозной коррекции, может усугубиться во время поста. У больных с сердечной недостаточностью высок риск нарушения водного баланса. Кроме того, пост не рекомендуется людям, недавно перенесшим инфаркт миокарда. У пациентов с нарушениями сердечного ритма изменения электролитного баланса могут создать проблемы. Хроническая почечная недостаточность, особенно в запущенных стадиях, представляет серьезную опасность».