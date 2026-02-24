Врач назвал болезни, при которых пост не рекомендуется

Длительное голодание и жажда во время поста в месяц Рамазан могут создать серьезный риск для некоторых хронических заболеваний, заявил в эфире программы Sağlam səhər на радио Sağlam radio (93 FM) специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Нахид Магеррамов.
По его словам, в группу риска входят больные сахарным диабетом, особенно те, кто лечится инсулином: «У пациентов с сахарным диабетом, которые часто испытывают гипогликемию, пост может быть опасен. Артериальная гипертензия, трудно поддающаяся медикаментозной коррекции, может усугубиться во время поста. У больных с сердечной недостаточностью высок риск нарушения водного баланса. Кроме того, пост не рекомендуется людям, недавно перенесшим инфаркт миокарда. У пациентов с нарушениями сердечного ритма изменения электролитного баланса могут создать проблемы. Хроническая почечная недостаточность, особенно в запущенных стадиях, представляет серьезную опасность».
Специалист-эксперт подчеркнул, что пациенты, находящиеся на диализе, не должны держать пост: «Также у больных с циррозом печени голодание может вызвать метаболические нарушения. При активных гепатитах пост способен ухудшить состояние. Активная фаза язвы желудка и двенадцатиперстной кишки опасна. При хроническом гастрите и рефлюкс-эзофагите жалобы могут усилиться. В тяжелых формах бронхиальной астмы соблюдение поста создает проблемы. Пациентам с хроническими заболеваниями легких, нуждающимся в кислороде, в месяц Рамазан следует быть особенно осторожными».
Магеррамов особо отметил, что у больных эпилепсией пропуск или задержка приема лекарств может увеличить частоту приступов: «При болезни Паркинсона и других неврологических заболеваниях может нарушиться режим приема препаратов. У онкологических больных решение принимается индивидуально в зависимости от общего состояния. У людей с анемией во время поста могут возникнуть головокружение и тошнота. Беременные женщины, особенно те, у кого есть сопутствующие хронические заболевания, находятся в группе риска. Поэтому для каждого человека с хроническим заболеванием вопрос о соблюдении поста должен оцениваться индивидуально».