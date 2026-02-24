USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

Амнистия в Азербайджане: названо число освобожденных

11:42 624

По состоянию на 19 февраля акт амнистии в Азербайджане был применен к 18 355 лицам.

Об этом заявил старший прокурор Департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре «Акт амнистии: выражение государственного гуманизма».

По его словам, 5 638 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы. В том числе амнистия коснулась 572 женщин, лиц с инвалидностью и несовершеннолетних, а также участников боевых действий за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Среди освобожденных 96 человек, осужденных за преступления, не представляющие большой общественной опасности; 1 081 человек, приговоренный к лишению свободы на срок до пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности; 3 386 человек, у которых неотбытая часть наказания за преступления небольшой тяжести составляла не более одного года; 503 человека, впервые осужденных за тяжкие преступления, при условии что неотбытая часть наказания не превышала шести месяцев.

Кроме того, по акту амнистии 9 215 человек освобождены от иных видов наказаний, включая содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде ограничения свободы, исправительные и общественные работы и пр.

Напомним, акт об амнистии, как ожидается, коснется в общей сложности более 20 тысяч человек.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 343
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3662
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9932
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 685
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1308
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2017
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6079
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2288
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1405
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1928
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

