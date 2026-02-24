В Баку перенесли магистральный водопровод

В связи с аварией на магистральном водопроводе диаметром 500 мм и круглом канализационном коллекторе диаметром 1200 мм, проходящих по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Рашида Багирова, 36, завершены строительно-восстановительные работы по замене линии питьевого водоснабжения.

Причиной аварии стала дополнительная нагрузка, созданная индивидуальным жилым домом, построенным непосредственно над коммуникациями, а также невозможность своевременного технического обслуживания линий.

Соответствующими структурами Службы объединенного водоснабжения крупных городов 100-метровый участок чугунной трубы диаметром 500 мм заменен на полиэтиленовую трубу с переносом трассы. Водоснабжение абонентов, питающихся от данной линии, восстановлено.

Старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным домом, демонтированы и заменяются новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм. В настоящее время монтажные работы продолжаются.

Восстанавливаются абонентские подключения жителей улицы Рашида Багирова.

Особо подчеркивается, что проведение любых строительных или земляных работ на магистральных и распределительных водопроводных и канализационных линиях, а также в их охранных зонах противоречит законодательству.