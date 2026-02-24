USD 1.7000
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

В Баку перенесли магистральный водопровод

В связи с аварией на магистральном водопроводе диаметром 500 мм и круглом канализационном коллекторе диаметром 1200 мм, проходящих по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Рашида Багирова, 36, завершены строительно-восстановительные работы по замене линии питьевого водоснабжения.

Причиной аварии стала дополнительная нагрузка, созданная индивидуальным жилым домом, построенным непосредственно над коммуникациями, а также невозможность своевременного технического обслуживания линий.

Соответствующими структурами Службы объединенного водоснабжения крупных городов 100-метровый участок чугунной трубы диаметром 500 мм заменен на полиэтиленовую трубу с переносом трассы. Водоснабжение абонентов, питающихся от данной линии, восстановлено.

Старые стальные трубы диаметром 100 и 150 мм, находившиеся под аварийным домом, демонтированы и заменяются новыми полиэтиленовыми трубами диаметром 110 и 160 мм. В настоящее время монтажные работы продолжаются.

Восстанавливаются абонентские подключения жителей улицы Рашида Багирова.

Особо подчеркивается, что проведение любых строительных или земляных работ на магистральных и распределительных водопроводных и канализационных линиях, а также в их охранных зонах противоречит законодательству. 

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 345
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3664
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9932
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 686
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1310
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2020
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6079
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2288
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1405
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1929
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

