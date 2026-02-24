USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде
Интервью с человеком, который вместо Аднана Ахмедзаде

«Женщины первые во всем»

Поддержите женщин-предпринимателей своими праздничными покупками
11:40 285

Ко Дню международной женской солидарности 8 марта Birbank Biznes запускает специальную инициативу в поддержку женского предпринимательства.

1 марта 2026 года для предпринимательниц пройдет ярмарка «Женщины первые во всем». Мероприятие состоится при поддержке PASHA Malls в Crescent Mall и начнется в 10:00.

На ярмарке, открытой для всех желающих, будут представлены уникальные изделия ручной работы, оригинальные подарки, а также эксклюзивные предложения и специальные скидки, подготовленные в рамках проекта.

Проект создает уникальную платформу для предпринимательниц, позволяя им представить свои товары и услуги широкой аудитории, расширить возможности продаж и наладить новые контакты с клиентами и партнерами.

С помощью этой инициативы Birbank Biznes стремится поддержать женщин-предпринимателей, способствовать продвижению и развитию их бизнеса, а также открывать новые возможности для роста и успеха.

Ярмарка предоставит посетителям возможность познакомиться с товарами и услугами женщин-предпринимателей, работающих в различных сферах бизнеса, поддержать их и обсудить перспективы сотрудничества.

Все желающие приобрести уникальные и ценные подарки для близких, а также внести свой вклад в развитие женского предпринимательства в стране приглашаются 1 марта в Crescent Mall.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 346
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3668
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9934
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 688
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1311
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2022
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6079
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2288
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1406
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1929
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

