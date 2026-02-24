1 марта 2026 года для предпринимательниц пройдет ярмарка «Женщины первые во всем». Мероприятие состоится при поддержке PASHA Malls в Crescent Mall и начнется в 10:00.

На ярмарке, открытой для всех желающих, будут представлены уникальные изделия ручной работы, оригинальные подарки, а также эксклюзивные предложения и специальные скидки, подготовленные в рамках проекта.

Проект создает уникальную платформу для предпринимательниц, позволяя им представить свои товары и услуги широкой аудитории, расширить возможности продаж и наладить новые контакты с клиентами и партнерами.

С помощью этой инициативы Birbank Biznes стремится поддержать женщин-предпринимателей, способствовать продвижению и развитию их бизнеса, а также открывать новые возможности для роста и успеха.

Ярмарка предоставит посетителям возможность познакомиться с товарами и услугами женщин-предпринимателей, работающих в различных сферах бизнеса, поддержать их и обсудить перспективы сотрудничества.

Все желающие приобрести уникальные и ценные подарки для близких, а также внести свой вклад в развитие женского предпринимательства в стране приглашаются 1 марта в Crescent Mall.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.