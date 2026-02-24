В Азербайджане планируют запуск новых промышленных предприятий

В промышленных зонах Азербайджана в этом году планируется запуск 16 новых предприятий и закладка фундамента еще двух, заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Он отметил, что процесс расширения промышленных зон активно продолжается: «Уже в январе президент Ильхам Алиев открыл два предприятия в Сумгаитском промышленном парке и заложил фундамент одного предприятия».

По его словам, промышленность является одним из приоритетных направлений экономической политики страны.

«Основная цель - превратить промышленные зоны в стратегические центры, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие экономики страны. В настоящее время агентство активно продолжает свою деятельность в этом направлении», - сказал Адыгёзялов.