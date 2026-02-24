USD 1.7000
В Азербайджане планируют запуск новых промышленных предприятий

В промышленных зонах Азербайджана в этом году планируется запуск 16 новых предприятий и закладка фундамента еще двух, заявил председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Сеймур Адыгёзалов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Он отметил, что процесс расширения промышленных зон активно продолжается: «Уже в январе президент Ильхам Алиев открыл два предприятия в Сумгаитском промышленном парке и заложил фундамент одного предприятия».

По его словам, промышленность является одним из приоритетных направлений экономической политики страны.

«Основная цель - превратить промышленные зоны в стратегические центры, обеспечивающие долгосрочное и устойчивое развитие экономики страны. В настоящее время агентство активно продолжает свою деятельность в этом направлении», - сказал Адыгёзялов.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 346
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3668
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9934
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 689
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1312
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2022
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6079
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2288
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1406
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1929
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

