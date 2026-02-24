Задержка в бакинском метро

Сегодня около 11:18 на поезде, следовавшем по Красной линии на перегоне «Ичеришехер — Сахиль» Бакинского метрополитена, была зафиксирована техническая неисправность.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, в связи с необходимостью проведения технического осмотра и в соответствии с действующими требованиями безопасности все пассажиры были оперативно высажены на станции «Сахиль». Неисправный состав в настоящее время выводится с линии при помощи вспомогательного поезда.

Инцидент повлек за собой задержки в движении поездов сразу на двух ветках - Красной и Зеленой линиях метрополитена.

При этом на Фиолетовой линии, а также на перегонах «Джафар Джаббарлы–Хатаи» и «Ази Асланов–Ахмедлы» движение осуществляется в штатном режиме согласно расписанию.