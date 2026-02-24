Задержка в бакинском метро

USD 1.7000
Сегодня около 11:18 на поезде, следовавшем по Красной линии на перегоне «Ичеришехер — Сахиль» Бакинского метрополитена, была зафиксирована техническая неисправность.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Согласно информации, в связи с необходимостью проведения технического осмотра и в соответствии с действующими требованиями безопасности все пассажиры были оперативно высажены на станции «Сахиль». Неисправный состав в настоящее время выводится с линии при помощи вспомогательного поезда.

Инцидент повлек за собой задержки в движении поездов сразу на двух ветках - Красной и Зеленой линиях метрополитена.

При этом на Фиолетовой линии, а также на перегонах «Джафар Джаббарлы–Хатаи» и «Ази Асланов–Ахмедлы» движение осуществляется в штатном режиме согласно расписанию.

Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине?
Сколько военных потеряла Россия на войне в Украине? Журналистское расследование
12:39 350
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР
Атака на Иран: планируются масштабные удары по КСИР о развитии ситуации; обновлено 12:04
12:04 3669
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2»
Русские готовят особый сценарий для Армении: «Гюмри-2» горячая тема; все еще актуально
23 февраля 2026, 19:15 9935
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
Врачебная халатность привела к смерти ребенка
12:14 689
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
Генпрокуратура о преступлениях Беюкаги Абдуллаева
11:26 1313
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
Завтра решится вопрос Рамиза Мехтиева
10:59 2024
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами
Провал разведки Беларуси. Россия наводнила Европу своими агентами наш комментарий; все еще актуально
23 февраля 2026, 16:47 6080
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси
Зеленский впервые показал свой бункер: Мне нужно оружие, а не такси видео
10:46 2288
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли
В Иране разбился военный вертолет: четверо погибли видео; обновлено 11:40
11:40 1406
Может ли Россия проиграть войну?
Может ли Россия проиграть войну? The Wall Street Journal
10:20 1929
Еще год в боях и переговорах
Еще год в боях и переговорах главная тема
23 февраля 2026, 21:35 4487

