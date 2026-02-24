USD 1.7000
Милли Меджлис расширил основания для изъятия инвестиций государством

Милли Меджлис на пленарном заседании одобрил в заключительном, третьем, чтении расширение оснований для изъятия инвестиций государством.

Соответствующие поправки в закон «Об инвестиционной деятельности» обсуждались на сегодняшнем заседании парламента.

В настоящее время инвестиции могут быть изъяты государством у инвестора в двух случаях: для государственных нужд и в порядке реквизиции - при стихийных бедствиях, техногенных авариях, эпидемиях и других чрезвычайных ситуациях. В обоих случаях инвестору выплачивается компенсация в соответствии с действующим законодательством.

Поправки предусматривают дополнительное основание для изъятия инвестиций - в исключительных случаях, когда стратегически значимые инвестиции наносят ущерб интересам азербайджанского народа либо противоречат национальным интересам страны.

Изъятие таких инвестиций будет осуществляться на общих основаниях с выплатой компенсации инвесторам и исключительно в рамках законодательства Азербайджана.

Законопроект направлен на защиту национальных интересов и формирование правовой базы для реагирования на потенциальные риски в стратегически важных инвестиционных сферах.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

