Врачебная халатность привела к смерти ребенка

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, 3 ноября 2023 года родители привезли мальчика в больницу из‑за ухудшения самочувствия. Несмотря на жалобы и тяжелое состояние, ребенка отправили домой. Позднее, уже ночью, его вновь доставили в медучреждение машиной скорой помощи. Отец мальчика, Орхан Алиев, обратился на горячую линию TƏBİB, заявив, что ребенку требуется срочная диагностика и лечение, но необходимые меры не принимаются. За несколько дней до этого, находясь в Баку, мальчик поскользнулся и упал. После повышения температуры его осмотрели в поликлинике, где врач предположил вирусную инфекцию и рекомендовал госпитализацию для наблюдения, однако семья решила вернуться домой. Позже, приехав в Гёйчай на «Фестиваль граната», родители заметили, что ребенку трудно ходить, и отвели его в центральную районную больницу. У мальчика наблюдались слабость, боль в животе и затрудненное дыхание.

По словам родителей, при первом обращении дежурный педиатр измерил температуру и уровень кислорода, назначил капельницу для снижения температуры. Около 21:00 сменился дежурный персонал, и принявшая смену врач Эльза Гасанова рекомендовала отвезти ребенка домой или в Баку, сославшись на большое число пациентов. Рентген и анализы проведены не были. Через несколько часов состояние мальчика резко ухудшилось, и родители вновь доставили его в больницу. По их словам, Гасанова повторила, что ребенка следовало отвезти в Баку, однако необходимых документов для транспортировки семье не выдали. После повторного обращения отца в TƏBİB в больницу прибыли заведующий отделением и реаниматолог. Было принято решение срочно направить ребенка в Республиканскую клиническую больницу. По дороге его состояние ухудшилось, он потерял сознание и вскоре скончался. Врачи Республиканской клинической больницы диагностировали у ребенка тяжелую пневмонию.

Родители считают, что своевременная диагностика и надлежащая помощь в Гёйчайской центральной районной больнице могли бы предотвратить трагедию. Экспертиза установила, что при первом обращении ребенку должны были провести рентгенографию грудной клетки или КТ, а также другие клинико‑инструментальные исследования. При своевременном выявлении патологии и оказании квалифицированной помощи жизнь ребенка могла быть спасена.

Эльза Гасанова вину не признала, заявив, что до нее ребенка осматривали другие врачи и что в тот день поток пациентов был слишком большим.

По итогам судебного разбирательства квалификация обвинения была изменена: со статьи 314.2 (небрежность, повлекшая смерть по неосторожности) на статью 142.4 (нарушение правил оказания медицинской помощи, повлекшее смерть по неосторожности) УК Азербайджана. Согласно приговору суда, Эльза Гасанова приговорена к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.